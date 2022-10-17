六旬退休女教師認襲外傭判緩刑 (12:23)

辯方求情稱，被告周靜儀（65歲）還押1.5周，明白失去自由的痛苦，且其丈夫曾通波仔、患冠心病，容易疲累，需要被告照顧，但仍舟車勞頓探望她。其求情信更指，看到丈夫受苦比自己失去自由更難受。辯方續稱，被告積極配合警方，尋求教會支持，亦承諾會控制情緒，冀法庭判處罰款。

張官判刑稱，被告坦白認罪為最大求情，這類襲擊外傭的案件，判刑時不可以向公眾傳達錯誤訊息，以為襲擊外傭可以罰款處理。其背景報告指出，被告當時要求事主為其手部按摩，但事主沒有反應；事主受襲時欲錄影過程，被告則一度欲搶去其電話。張官稱，若被告認為事主沒有遵守合約，可以將事主辭去，不需要訴諸暴力。被告獨力照顧丈夫都感辛苦，何況事主更需要照顧兩人，重申事主只是一名僱員，並非「為勞為婢」。