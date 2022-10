居英港人到中國領事館外抗議現衝突　一人被扯入領事館閘內拳打 (09:52)

事發在英國時間周日下午,一批港人在中國駐曼城領事館外集會,並懸掛抗議中國標語及港獨旗幟,一批人其後走出領事館,推倒及取走部份抗議標語,部分人身穿頭盔及保護衣。在場示威者衝前阻止,雙方拉扯,當地警方隨即組成人鏈,混亂中有一名示威者被拖進領事館閘內。

BBC中文網片段顯示,當時有人向閘內的示威者揮拳,示威者則一度抱着另一男子的腿不放,雙方拉扯及扭作一團。警員其後走過領事館大閘說「好吧讓他走吧」(all right let him go),並將該示威者拉走。

中國駐曼城領事館回覆BBC中文網查詢時,批評一小撮「港獨」分子未經批准在領事館外聚集,並懸掛侮辱中國國家元首的畫像,稱任何外交領事機構都不會接受惡劣行徑,對此表示「強烈憤慨和堅決反對」。領事館又並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。據BBC中文網報道稱,中國駐曼城領事館的回覆中未有提及施襲者身份,亦未確認該批人士是否屬領事館人員。

當地警方回覆BBC稱正調查事件。多名英國國會議員批評事件不能接受,英國保守黨前黨魁施志安則向《每日電訊報》稱會在國會跟進事件,要求中國領事館道歉,並驅逐涉事人員離開英國。