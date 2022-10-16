類鼻疽個案現深水埗 東華學院提供免費中醫門診 (22:43)

護理學院副院長(研究)及教授中西醫護及復康中心總監林清表示，類鼻疽通常出現熱帶及亞熱帶地區，泰國有地區的稻田泥土有一半樣本可驗出該菌，在泰國很常見。他表示，大雨或風暴或將泥土沖出，深處的病菌因而帶出來，亦有機會是颳風而令細菌在空中的塵埃。

不過，他認為以上情況在港不太適用，因最近不多狂風暴雨及務農。他引述文獻指，該病的潛伏期可由兩日至20多年不等，感染第9天是發病高峰，故很難找出何時感染，或根本無法找出源頭，而本港患者之間亦無相同到訪處，衛生防護中心從環境樣本上亦無驗出細菌。他認為未來感受人數難以估計，只可加強社區感染控制。

他說，該細菌通常不會出現在食水及海水，而是與土壤有關的泥水，呼籲市民注重衛生及妥善處理傷口，長期病患者宜避免接觸污水及土壤。他說，各區非牟利團體如有意舉辦健康講座可聯絡該校，將盡量派師生作講解，而康復者如有需要，亦可獲免費中醫門診，以調理身體。

東華學院醫療及健康科學學院教授李世杰指，細菌可待4至5日才繁殖，或會令醫治延誤，死亡率最高可達75%。該校的醫學化驗室可使用分子分析，提取環境樣本DNA作檢測，約兩小時便有化驗報告。他指，學院可協助了解泥土的含菌量及進行化驗，預計每日可處理20至40個樣本。