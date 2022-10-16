foodpanda外賣員批新系統變相減薪 促公司改善並提供合理薪酬 (17:13)

部分參與罷工的foodpanda外賣員中午在青衣城2期外聚集，並舉起「合理薪酬」、「唔做奴隸」、「停止減薪」等標語。任職foodpanda外賣員3年的King表示，今日在青衣區內有40多名全職外賣車手參與罷工，表示昨晚罷工至今未收到公司接觸，計劃罷工將維持至今晚午夜12時，再視乎公司回應，才部署下一步行動。他批評，在新安排下變相減薪，令每月收入由以往可達近3萬元，減至現時只有約2萬元。

另外，他又批評，新系統下長途及短途的酬勞相若，例如在青衣長發邨內送外賣每單收入約50元，而由青衣城一帶往青衣九號貨櫃碼頭亦都相若。

有份罷工、任職foodpanda外賣員6年的Sidhu Mussewala則表示，期望公司可為每張訂單擬定下限，建議最少為50元；又表示部分屋苑不容許外賣電單車手進入，影響他們工作，促公司及政府協調，改善泊車問題。