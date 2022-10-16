譚耀宗稱應在二十大精神下開新篇　林建岳認為香港迎黃金機遇 (15:44)

中共二十大今天（16日）在北京召開，全國人大常委譚耀宗表示，自中共十九大以來，面對香港局勢動蕩變化，「黨中央嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區實行全面管治權，堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，絕不容忍任何挑戰『一國兩制』底線的行為、絕不容忍任何分裂國家的行為。」他又說，2020及2021年，《港區國安法》立法及「完善選舉制度」令「愛國者治港」原則得以全面實施，而香港一國兩制成功實踐對統一台灣帶來積極的示範作用。他認為各界應在二十大會議精神指導下開新篇章，致力維護一國兩制行穩致遠，推動香港增強發展動能，支持特區政府依法施政，實現社會公平正義。

全國政協常委林建岳稱，國家開啟全面建設社會主義現代會強國的新篇章，為香港「由治及興」注入新動力，他形容香港將面臨「黃金機遇」，香港應切實推經濟惠民生，抓住粵港澳大灣區和「一帶一路」建設機遇，積極參與「十四五」規劃，對接「雙循環」。

民建聯稱，香港社會各界應關注和學習領會二十大精神，掌握中央治港方針政策，把握好香港的定位，聚焦推動社會經濟全面發展，改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港長期繁榮穩定和更好融入國家發展大局。

經民聯認為，習近平的報告為香港由治及興提供龐大的新機遇，呼籲社會各界深入學習和領會二十大精神，一起推經濟，惠民生，為「一國兩制」奮鬥，為全面建設現代化國家發揮更大更好的作用。