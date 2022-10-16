陳家亮稱全港或有過百萬人有「長新冠」　促政府設康復者專科診所 (16:09)

中大醫學院院長陳家亮於無綫節目《講清講楚》表示，中大醫學院於今年7月展開為期三個月的「長新冠」研究，於網上訪問了近7000名新冠康復者，年齡介乎1至102歲，發現7成人體內已沒有殘留病毒，但持續有「長新冠」症狀，女性、65歲或以上及無接種疫苗者出現「長新冠」風險更高，而確診新冠病毒時間長短與「長新冠」無關。研究亦發現，4成受訪者記憶力變差及不能集中精神；3至4成人患失眠、焦慮或抑鬱；至於咳嗽、氣促、腸胃、肌肉酸痛及脫髮，每種症狀均有2至3成人有出現；4成人更表示受以上多種症狀困擾，只有2至3成人自行康復。

陳家亮引述中大醫學院研究報告，認為「長新冠」其中一個成因跟患者腸道內好及壞細菌失衡有關，相信可透過檢測腸道細菌情況，確定康復者是否患上「長新冠」，以及透過改善細菌失衡，紓緩「長新冠」。

本港近日維持每日約5000宗陽性個案，陳家亮稱，病毒為了提升傳播力及與人類共存，會變得愈來愈溫和及減低殺傷力，相信未來數個月確診宗數會不斷上升，但嚴重及死亡個案未必會隨之上升，認為屆時政府可放寬入境措施至「0+0」，並逐步放寬各項社交距離措施。