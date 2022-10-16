警放蛇搗夜總會淫窟 拘28人包括性工作者及主腦 (13:53)

灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓表示，警方在上月收到情報，指一個具黑幫背景的團伙操控持旅遊證件的女子進行賣淫活動，包括到夜總會向客人提供陪坐及色情服務。警方經調查鎖定灣仔區內單位，相信為性工作者的宿舍。陳梓銓表示，團伙由兩人操縱，並有其他成員擔當司機接送性工作者來往宿舍及夜總會。警方在收集情報期間，發現另一班具黑幫背景人士染指業務，試圖勒索負責接送的司機，要求他們交出每月高達1.5萬元的保護費。

警方聯同入境處人員展開執法，透過放蛇行動搗破一個用作賣淫場所的夜總會，以涉嫌「違反逗留條件」及「經營賣淫場所」拘捕3男12女。其後於性工作者宿舍拘捕兩名主腦及兩名外地女子，再在全港各區拘捕6名男子，他們涉嫌「控制他人而目的在於賣淫」、「違反逗留條件」及「串謀勒索」。

警方重申，「操控他人非法性交或賣淫」一經定罪，最高可以判處監禁14年。