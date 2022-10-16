施政報告｜社協促政府回應基層房屋等訴求 (13:41)

社協副主任施麗珊表示，普遍基層市民認為政府應優先處理「土地及房屋」和「兩地通關」問題。她說，有市民反映疫情的防控措施和通關政策影響其就業，亦有人因工作滯留於內地。她又認為三年的公屋平均輪候時間稍長，政府應着手縮短輪候時間。

82歲的韋先生輪候公屋5年，現與10多人分租劏房，每月花2000元租用一個床位。對於獲派公屋無期，他直言「我諗等到嘅時候，都魂歸天國」。韋先生又說，兩個月前受腳患影響，到公立醫院排期治療，獲告知要等到2024年，他形容「痛到行唔到」，只好花光積蓄自費到私家醫院求醫，盼特首能關注公屋和公營醫療服務輪候時間長的問題。

已輪候公屋9年多的周小姐指，他們一家四口現住在一個約120呎單位，月租約5000元，惟受疫情影響，丈夫開工不足、收入不穩，她亦因要照顧兩個女兒無法抽身工作幫補家計。周又表示，兩地通關亦因疫情受阻，她提到婆婆上月去世時自己無法回鄉探望時不禁哽咽，「要隔離，又無錢」，盼盡快恢復通關。