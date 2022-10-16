市建局擬在更多重建項目引入「預先批地」　未完成清場仍可獲批地契 (11:54)

韋志成在網誌表示，盛德街項目涉及30幢樓宇，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住，「預先批地」令市建局和合作發展商可以分階段為已清場和平整的土地，開始建築工程，減少整個地盤因為少數樓宇有待清場而閒置的時間，提升效率。

韋志成又說，因「預先批地」項目的相關地契條款內列明清場的責任和承擔範圍，有助消除發展商考慮出價時，因為項目仍未完全清場此因素而引致的額外風險，影響標書的競爭力。韋說，市建局和政府正就「預先批地」概念制定相關的執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等。除了作為試點的盛德街項目，日後考慮在推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。