市建局擬在更多重建項目引入「預先批地」　未完成清場仍可獲批地契 (11:54)

市建局正推行多個重建項目，包括位於九龍城的盛德街／馬頭涌道重建公務員建屋合作社試點項目，市建局行政總監韋志成表示，正在盛德街項目試行「預先批地」模式，即是當項目內只剩為數甚少並已有搬遷安排的佔用人、清場的複雜性較低時，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出一份具附帶條款的地契文件，獲批的地契與一般地契同樣會涵蓋項目的准許發展參數和一般土地管理條款，亦會同時列出附帶條款，註明市建局需要繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切所需的支出。
韋志成在網誌表示，盛德街項目涉及30幢樓宇，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住，「預先批地」令市建局和合作發展商可以分階段為已清場和平整的土地，開始建築工程，減少整個地盤因為少數樓宇有待清場而閒置的時間，提升效率。
韋志成又說，因「預先批地」項目的相關地契條款內列明清場的責任和承擔範圍，有助消除發展商考慮出價時，因為項目仍未完全清場此因素而引致的額外風險，影響標書的競爭力。韋說，市建局和政府正就「預先批地」概念制定相關的執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等。除了作為試點的盛德街項目，日後考慮在推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。