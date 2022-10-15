foodpanda外賣員今明罷工爭取合理薪酬：估計逾千人參與 (20:09)

foodpanda晚上發表聲明，指留意到有外賣員以行動表達訴求，公司再次強調去年外賣員所提出的15項訴求，已於過去一年一一回應及處理，公司理解外賣員對收入的關注，但指所有措施從來不以削減服務費為前提。

今晚約40名外賣員在九龍灣pandamart外示威，部分人手持「唔做奴隸」及「合理薪酬」標語，並將示威單張貼在電單車上。有參與罷工的外賣員表示，上月29日foodpanda推出新地圖系統以Google地圖計算送餐距離，取代直線距離計算，以回應去年罷工訴求，惟發現所獲的工資比以往低至少三成。該外賣員表示，參與罷工的外賣員要求公平、透明的計算方法來計算外賣員的工資。

亦有參與罷工的少數族裔外賣員稱，由於新計算方式下所得距離費用減少，他們被迫要去更遠的地方送外賣，以獲取多些少工資。他又批評foodpanda未向外賣員提供足夠交通費，例如泊車費用。