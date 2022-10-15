機管局辦招聘會提供1200個職位 局方：增人手應付航班量回升需要 (16:34)

今次為機管局年內第5場招聘會，亦為局方於實施0+3檢疫政策後首辦招聘，規模為年內最大。姚兆聰指，過去兩年多旅客人數曾跌至每日僅1千多人，現已逐漸增長至約2萬人，目前機場人手足夠應付未來幾個月的航班需求，但隨著航班數量漸增，需招聘人手應付長遠需求，年尾會在網上再舉行大型招聘會。

維珍航空月初宣布停飛香港，被問到機管局有何措施應對及會否對航空公司提供復航支援，姚指局方一直有與外國航空公司溝通解釋本港最新檢疫政策，留意到英航因而提早復飛香港，相信航空公司會視乎需求決定在港業務發展方向，「如果班班機都滿，價錢有利可圖，相信外航會返嚟」，有信心事件不影響香港國際航空樞紐地位。

外國機場復飛初期一度出現混亂，被問到如何避免本港機場出現類似情況，姚指局方安排增加航班數量時小心，已與民航處及航空公司商討12月航班安排，會確保機場每小時均有足夠人手應付營運。