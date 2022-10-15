賢學思政案押後判刑　法官稱擺街站關注疫情與國安非完全無關 (13:24)

4名被告為組織召集人王逸戰（21歲）、時任秘書長陳枳森（21歲）、發言人朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）。控方甫開庭指，另一宗國安法上訴案「呂世瑜案」，正就國安法列明「最低刑罰」展開法律爭辯，上訴庭尚未裁決；由於該案對本案有直接影響，冀法官押後判刑。控方認為，法官可以直接裁定案件情節是否嚴重，不必考慮整體案情後，再考慮被告的個別角色輕重。

辯方表示，比起「光城者案」，本案嚴重性較低，不涉及管有武器，被告亦沒有接受著名媒體的訪問，僅因思考不成熟犯案。辯方形容，賢學思政的名字帶有「書生」的味道，被告並非「刀刀槍槍、拳拳腳腳的人」，涉案街站旨在吸引「和理非」中年人，號召力不大。

法官郭偉健聽畢反駁，片段顯示賢學思政的街站頗受市民歡迎，曾有區議員站台，看來影響力比光城者大。針對案件定性，辯方認為王逸戰在案情嚴重性較低之下，角色「偏向嚴重」；陳枳森有一段時間不再參與街站，屬於「自動放棄犯罪」，黃沅琳則前往警署自首，屬於「自動投案」，符合國安法第33條的減刑規定。郭官將案件押後下周六（22日）處理，屆時可能處理部分被告的判刑。