私隱署「防騙熱線」半月收67宗查詢 私隱專員列三大套取個人資料實例 (14:04)

鍾麗玲在港台《香港家書》列出套取個人資料的三大例子，包括有騙徒僞冒衛生防護中心人員，聲稱事主染疫，或因接觸確診者而成為密切接觸者，需要隔離，從而套取個人資料。

此外，有騙徒冒認公安，並能說出事主的姓名及身份證號碼，其後聲稱事主曾走私疫苗或洗黑錢，並將電話轉駁至另一名假冒公安的騙徒，從而套取個人資料。

亦有騙徒冒認速遞公司職員，提供一條與速遞公司網站相似的連結，要求事主提供其住址以派遞郵件，並先為郵件付款，繼而收集事主的信用卡號碼及姓名等資料。

鍾麗玲呼籲市民提高警覺，強調已有不少政府機構及信譽良好的機構表明不會用預錄訊息電話方式聯絡客戶，亦不會在電話中收集或索取客戶的個人資料。她建議，市民若懷疑個人資料已外泄，可留意相關賬戶及個人電郵有否異常，審視付款卡月結單有無未經授權的交易，並更換有關賬戶的密碼及啟用帳戶登入雙重認證功能等，同時可以致電私隱專員公署的防騙熱線查詢或投訴。