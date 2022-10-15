許樹昌料全球復常變種會愈來愈多　輕症為主醫療系統可應付 (12:14)

許樹昌稱，在輸入個案中發現的首宗BQ.1.1變異病毒株，為Omicron BA.5分支，繁殖速度會更快，他估計若BQ.1.1成為本港主流病毒，相信確診數字會上升。他又說，目前本港有8成市民已打三針，強調只要打齊三針，即使出現更多變異病毒株亦毋須擔心，相信感染個案為「輕症多、重症少」，醫療系統能足而應付。

他預計，隨全球開始復常，變異病毒株的種類會愈來愈多，認為短時間內仍須繼續打針，但期望變異病毒會「愈變愈溫和」，變成類似感冒情況，或不需要打針。

至於聯合科學委員會建議引入復必泰二價疫苗作為加強劑，可為12歲或以上者接種。許樹昌建議，優先為50歲或以上、長期病患等高風險群組接種，又預計疫苗最快明年1月才能抵港，呼籲市民若已到時接種第4劑疫苗，應接種現有疫苗，不要等待二價疫苗。而目前幼童版二價疫苗未有太多數據，他建議12歲以下人士接種原始疫苗。

許樹昌：當局對疫情處於謹慎態度 放寬措施速度不會太快

對於當局日前公布放寬部分防疫措施，包括恢復處所現場表演、主題公園可戶外飲食，並積極考慮放寬限眾令人數上限，許樹昌認同本港有條件放寬防疫措施，但當局對疫情發展處於謹慎態度，加上要考慮到與內地商討通關，故放寬速度亦不會太快。他亦認為，仍需維持入境人士抵港後核酸檢測安排，以監察變異病毒株輸入情況。

許樹昌又說，現時本港主要使用「疫苗通行證」，他個人認為「安心出行」作用不大，已甚少追蹤確診個案。