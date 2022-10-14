兩女認非法集結分判囚三及六個月　官指事隔逾兩年檢控故額外減刑 (18:41)

辯方為求情時稱，首被告設計師陳雯欣（23歲）自18歲起當兼職侍應賺錢，她照顧年老的祖父母，以及比她年幼十歲的弟弟；陳得知有示威者被槍傷，一時氣憤「火遮眼」而參與示威。次被告侍應吳卓賢（24歲）原本想去接管棄養倉鼠，但她為了勸男友離開而到場，陳、吳沒作出破壞。

黃官判判時指，當日多區有反修例示威，有人掘磚堵路和阻塞交通，陳身穿黑衫、攜戴頭盔及護目鏡，她持傘掩護示威者；吳穿黃色衛衣及沒有裝備，她與男友，即同案被告並肩而行。陳事後表示，她以為集會自由沒限制，故無知犯罪。

對於辯方早前指本案構成延誤檢控，望法庭給予刑期扣減，黃官認為被告案發日被捕後，相關檢控程序需時，沒有不合理之處，但對於廿多歲的年輕被告而言，事隔2年5個月才起訴屬於長時間，陳辭去平面設計工作，而吳和男友已談婚論嫁，黃官終決定額外減刑一個月。