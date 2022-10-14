寶林邨藏屍案　警稱碌架牀下發現屍體　多處瘀傷頸部遭纏 (15:43)

被告羅偉文（現50歲）否認約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（終年34歲）。

偵緝警員何龍供稱，2019年3月20日凌晨2時許聽上級訓示，提及警方接獲一名女子報案，稱她收到被告訊息指「殺咗人」，他與同袍前往寶林邨調查，透過管理處確認死者住處，報案人表示她曾陪同被告在內收拾個人物品，確認該單位為死者住所，但何拍門後無人應門。

何稱，同袍其後從被告身上檢取鐵閘鎖匙，他開門入內後見客廳有一張碌架牀，上格牀放滿雜物，他鎖定下格床，將床上寢具移開，掀起木板見到左方儲物空間遭一張白色被子覆蓋，再掀起被子後「好快已經見到一隻人嘅手」，繼而發現一具完整屍體，屍體呈屍斑，他肯定該人已死亡。

何形容，屍體面向地、背朝天，他本打算移開屍體身上的粉紅色上衣，惟上衣及白色耳筒線纏住了屍體的頸部。他留意到屍體身穿兩條褲、左手綁有黑繩，其背、手部、近腳眼及腳掌的位置有瘀傷，其中手部瘀痕較為明顯，其後法醫到場驗屍，他與同袍應要求將屍體搬出。