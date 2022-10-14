郭卓堅法援被拒提上訴　稱不論結果均續司法覆核廢免針紙決定 (12:59)

「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟高等法院，質疑政府宣布逾兩萬張新冠疫苗醫學豁免證明書（「免針紙」）失效屬濫權，法官頒令暫緩免針紙作廢。法援署昨以郭卓堅沒有免針紙為由，拒批法援，郭今（14日）到法援署遞交文件提上訴。郭批評法援署「處處與你為敵」，但不論獲法援與否亦會繼續訴訟，「希望為香港人爭取一次公義」；郭卓堅另透露，有一名取得免針紙的女性友人加入司法覆核案，其免針紙並非由該7名被捕的私家醫生簽發，但有信心她會被視為持份者。
政府早前宣布，7名被捕私家醫生簽發的逾兩萬張免針紙本周三失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，獲排期至下周四正審，其間郭卓堅須將免針紙證明存檔法庭。法援署昨去信拒絕郭的法援，指他沒有免針紙，沒有法定地位提覆核。
郭卓堅今提法援上訴，尚待排期處理。他質疑法援署成立原意是彰顯司法公義，協助巿民打官司，惟現在「處處與你為敵」；他亦聲稱已有律師願意義務為他處理上訴及司法覆核正審，「如果無（法援），咁我就欠佢哋嘅人情囉」。
郭卓堅透露，一名女姓友人曹敏儀今晨聯絡他，提出加入司法覆核。他表示曹打第一針後心律不整，取得免針紙。雖然該免針紙並非由該7名醫生簽發，但他有信心曹會被視為持份者，「我相信呢個問題係完全唔存在，應該贏面好高」。