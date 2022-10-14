郭卓堅法援被拒提上訴　稱不論結果均續司法覆核廢免針紙決定 (12:59)

政府早前宣布，7名被捕私家醫生簽發的逾兩萬張免針紙本周三失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，獲排期至下周四正審，其間郭卓堅須將免針紙證明存檔法庭。法援署昨去信拒絕郭的法援，指他沒有免針紙，沒有法定地位提覆核。

郭卓堅今提法援上訴，尚待排期處理。他質疑法援署成立原意是彰顯司法公義，協助巿民打官司，惟現在「處處與你為敵」；他亦聲稱已有律師願意義務為他處理上訴及司法覆核正審，「如果無（法援），咁我就欠佢哋嘅人情囉」。

郭卓堅透露，一名女姓友人曹敏儀今晨聯絡他，提出加入司法覆核。他表示曹打第一針後心律不整，取得免針紙。雖然該免針紙並非由該7名醫生簽發，但他有信心曹會被視為持份者，「我相信呢個問題係完全唔存在，應該贏面好高」。