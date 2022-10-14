電車宣傳保護兒童　蕭澤頤撐加快修例訂強制舉報虐兒機制 (12:23)

蕭澤頤今（14日）早聯同教育局常任秘書長李美嫦、律政司刑事檢控專員楊美琪、社署副署長（服務）郭志良及保護兒童計劃大使郭晶晶等，出席警方舉行的「童行．同心」保護兒童計劃2022開幕禮。他提及警方檢討及優化處理虐兒案件的程序，包括與律政司在今年初成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，接手處理逾20多宗案情嚴重、性質敏感案件；今年7月成立「易受傷害證人支援隊」，強化調查人員訓練和與持分者合作，保護兒童和易受傷害證人。

蕭指警方去年起舉辦保護兒童的宣傳活動，吸引逾6萬名市民及350間學校參與，提升市民保護兒童意識。他認為不少虐兒案件可及早識別，惟往往因身邊人忽略或就手旁觀，釀成悲劇，故今年保護兒童計劃以「旁邊者Change」為題，教育大眾識別和介入幫助被虐案件。宣傳包括兩部電車流動展覽，電車將會穿梭不同地區向大眾宣揚保護兒童訊息。他指本港電車有百多年歷史，一直陪伴港人成長，見證香港發展，期望以後「叮叮叮」除提醒市民電車駛近，亦會令人想起本港市民引以為傲的獅子山下精神和同舟共濟的襟懷，喚起大家要關心身邊人。