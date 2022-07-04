倡幼童打兩針復必泰應隔8周　孔繁毅：關注幼童心肌炎個案　關日華：憂幼童難言症狀 (11:58)

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華表示，不建議幼兒相隔3周接種第二針復必泰，因增加考慮到心肌炎風險，如非有特別需要，家長應安排子女相隔8周接種第二針。關日華今日（14日）向本報表示，外國較少出現兒童和青少年接種復必泰後出現心肌炎，是因為外地沒有完整監察機制，本港監察機制較完善，能更準確掌握和詳細跟進兒童和青少年針後罹患心肌炎的情况。他提醒，幼兒即使出現心肌炎，亦難向家長解釋病徵，強調委員會仍建議首兩針復必泰應維持8周，在個別情况、家長知悉心肌炎風險下，方可容許提前接種。

另外，聯合科學委員會昨日通過建議引入復必泰二價疫苗作為加強劑，可為12歲或以上人士接種。孔繁毅指，相關疫苗為針對現時主流病毒Omicron BA.4及BA.5，較原始疫苗能產生更高水平的抗體，從而可推斷有更好臨床保護力，他預料今年入冬前可引入相關疫苗。

孔繁毅建議，優先為長者及幼童等高風險人士接種二價疫苗，特別是長者接種疫苗後，中和抗體水平下降速度較快，而「T細胞」反應亦會相對遲緩，相信長者有機會每年入冬前都須接種加強劑。