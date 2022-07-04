資方指最低工資須謹慎調整免基層入息超資助門檻　勞工指加幅太少不及綜援 (11:34)

對於飲食界議員張宇人認為加幅屬「落井下石」，郭振華認為，飲食業大部分工種本身薪金均高於最低工資水平，相信上調最低工資對飲食業普遍影響不大，但部分領取最低工資的基層員工可能正同時領取政府資助，調查最低工資水平後，他們或不敢長時間工作，以免入息超過門檻，屆時可能令勞動市場人手緊張，認為需要審慎處理最低工資調整。

郭振華又認為，若如果最低工資水平太高，或會窒礙低技術及銀髮經濟發展，而且上調最低工資的空間多少要視乎經濟情况，如果社會復常速度快，相信經濟活動足以支持工資增長。

勞聯立法會議員周小松就指，最低工資時薪40元水平過低，若換算為月薪則約為8300元，較兩人家庭的綜援受助額更低，對擬議加幅感到失望，勞工界期望最低工資最少增至時薪46元。對於有商界擔心調高最低工資或會引發漣漪效應，周小松認為，如經濟環境差，資方則無需額外加薪吸引員工；如經濟環境一般，希望加薪的員工只集中於低薪階層，相信漣漪效應不會太大。