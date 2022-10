飛躍道愛好者涉港鐵站梯台滑下　港鐵：已報警 (21:17)

一名男子今年在社交平台Instagram上載片段, 片中顯示他在港鐵南昌站一道扶手電梯旁的梯台滑下, 近日獲多名網民轉載。港鐵指不清楚影片來源及拍攝時間, 車站亦無收過相關情况的報告,並已就影片内的相關行為報警。

極限運動「飛躍道」(Parkour)愛好者關永泰, 今年8月13及14日在社交平台Instagram, 上載2個分別長7秒和9秒的片段, 從兩個角度拍攝他從南昌站一道兩、三層樓高的扶手電梯, 其旁邊的梯台滑下,旁邊的途人並無太大反應。 片段截至今晚合共得到逾3700個讚好,下面以「# funchallenge」標籤,並指「Everything‘s fine(一切安好)」,及「Don’ t stop me, cause I am having a good time(不要阻止我,因為我正享受當下時間)」。

港鐵今(13日)回覆查詢,指根據港鐵附例第28B條, 任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、 跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。港鐵呼籲乘客顧己及人,為保障自身及他人安全, 切勿作出危險及滋擾其他乘客的行為; 稱職員若發現有關行為會作出勸籲、警告或報警, 而若乘客留意到有相關情况可即時通知車站職員,以便作出跟進。