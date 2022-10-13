警破詐騙集團洗黑錢中心拘10人 (20:29)

東九龍總警區重案組女高級督察黃月珍表示，本地一個黑社會與境外不法組織組成詐騙集團，利用電話騙案「猜猜我是誰」及網戀「浪漫情緣」技倆，針對長者及中年女子行騙，並招攬跑腿，登門或指定地點交收騙款，又招攬傀儡戶口持有清洗黑錢。

黃月珍指，經過情報蒐集及深入調查後，重案組人員採取代號「穿刺」行動，昨天起搜查全港10多處地方，拘捕6男兩女（年齡介乎28至49歲），並在其中一人住所檢獲一支伸縮警棍。他們分別涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢及藏有攻擊性武器等罪名被扣留調查。經初步分析，被捕男女涉及本年7月至8月期間，在東九龍區發生的12宗電話騙案和網戀騙案有關，包括10宗猜猜我是誰電騙及兩宗浪漫情緣網騙，涉款150萬元，其中網上情緣騙案，兩名分別55及63歲女受害人，其中一人損失48.5萬元。

將軍澳警區刑事支援隊主管呂朗澄指出，同一項行動中，警方人員掩至尖沙咀一商業大廈搜查，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕兩名32及43歲男子，在單位內搜獲大批證物，包括7.5萬元現金、47張信用卡、433份以個人資料申請信用卡表格、銀行入數紙、信用卡收據、支票簿、手電、電腦及多部碌信用卡機件等。呂朗澄稱有理由相信上址是該詐騙集團洗黑錢處理中心，疑犯將犯罪得益收集後，會利用信用卡購買手袋、名錶等，贓款用作清還卡數，又或以買賣虛擬貨幣等途徑將黑錢「漂白」，集團運作約3個月。

東九龍總區情報組韓成昊總督察總結案件時稱，涉及受騙長者受害人年齡介手66至94歲，部份更是行動不便，他們辛苦的積蓄被騙去，騙徒行徑可恥，韓成昊呼籲長者及身邊家人多留意警方防騙訊息，避免騙徒有機可乘。