男生參與「和你Sing」被捕後踢保赴英　得悉或遭通緝後返港認罪囚8周 (18:17)

辯方求情時稱，被告蔣焯生（現23歲）踢保後便赴英國讀書，故警方今年4月未能拘捕他，且警方拘捕前曾致電被告母親，她指被告不在香港，故被告回港時知道有被捕風險，但仍勇於面對。辯方續稱，被告於2013年診斷出患自閉症，其後亦診斷出過度活躍症及專注力失調，間中需要服藥。

署理主任裁判官陳慧敏關注，被告為年青犯人，是否先索取報告再判刑。辯方力陳，被告於英國大學就讀化學系，因本案未能就讀二年級，校方為他暫緩學位至年尾，且同案的被告黃楚婷及張仲綸認罪後判囚8周，冀法庭判監處理，讓被告服刑後繼續學業。最終獲陳官接納，以監禁12周為量刑起點，終判囚8周。

案情指，當日是《國安法》生效前一天，約百名示威者在APM聚集參與「和你Sing」活動。示威者高叫口號、舉起橫額，並呼籲市民參與翌日的遊行。晚上6時許，警方進入商場並舉旗警告，但示威者未有停止行為。有片段拍攝被告叫喊口號，及協助2名女示威者固定橫額，內容涉及反對《國安法》及呼籲他人參與遊行。警方於今年4月再次拘捕被告不果，遂把被告列入通緝及觀察名單，被告於今年6月6日回港時被捕。