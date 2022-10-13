海關檢3000萬元冒牌貨拘5男女 (18:28)

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正表示，海關巡查全港各區物流公司「拆貨場」，發現不少拆貨場運作時間不定時，甚至部分於深夜時分卸貨及提貨，欲逃避海關偵查，海關經調查後鎖定多個位於流浮山、元朗、葵涌及青衣的拆貨場，並於上月28日展開行動，出動約40人突擊搜查多個拆貨場，成功偵破14宗案件，拘捕1男4女，檢獲約6.3萬件懷疑冒牌貨物，包括手表、電話配件、太陽眼鏡、足球球衣、手袋和波鞋，總值超過3000萬元，檢獲的貨物總值超過對上兩次的「追跡者」行動，相信因全球疫情紓緩，物流復甦的緣故。

海關商標跨境調查組高級調查主任李宇翔稱，今次偵破的14宗案件，其中2宗涉及本地派遞，其中一宗個案，海關關員在葵涌一物流公司檢獲兩個載有20對懷疑冒牌波鞋的包裹，隨即監控派遞，根據包裹上電話號碼聯絡收貨人，將包裹送到北角一商場內的分租單位，成功破獲一個售賣冒牌波鞋迷你儲存及包裝中心，再檢獲9對懷疑冒牌波鞋，隨即拘捕在場收貨28歲女子，同日再拘捕一名26歲女租客，初步調查顯示，被捕人利用網上社交平台開設專頁經營網店，並標明是正貨，貨物售價與正貨相若，於顧客落單後才採購冒牌貨物，收貨後經過加工包裝以圖魚目混珠，再由速遞公司寄給顧客。

另一宗案就涉及葵涌另一物流公司，海關檢獲載有19件懷疑冒牌手袋及銀包的包裹後，隨即到銅鑼灣一商廈監控派遞，破獲一個為外籍家庭傭工代購的零售店，再檢獲170件冒牌貨物，拘捕負責收貨39歲女子，稍後再拘捕49歲男店主及36歲女店員，初步調查顯示，該店為外傭於網上代購貨物，經物流公司送到單位，待顧客上門提貨，檢獲的冒牌貨物質量比較差，價錢約為正貨一成。

另外12宗案件涉及將貨物運往外地，目的地包括歐美地區，匈牙利及美國、塞內加爾、印度及以色列。海關留意到轉運往海外不同地區的貨物，質素及數量亦明顯有分別，例如轉運到歐美地區的波鞋質素較好，手工較精細，並附有鞋盒，以單件快遞為主；而運往南美、非洲質素較差，亦是大批轉運，相信用作批發用途。另外為逃避海關執法，不法分子會「加工」，例如在青衣一貨場檢獲4000個手機電池就經刻意包裝，電池貼有膠紙蓋著偽冒商標；另在元朗兩個拆貨場則有3000件準備轉運到南美地區的足球球衣，該批球衣是已出線世界杯決賽周的國家隊球衣，總值約230萬元，相信不法之徒欲藉臨近世界杯圖利。