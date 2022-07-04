警打擊網購騙案拘95人 涉款312萬 (17:21)

其中商業罪案調查科本月5日拘捕3人，他們開設30多個社交媒體專頁及買賣二手物品應用程式戶口售賣演唱會門票、名牌電器等，涉款10萬元。

商業罪案調查科高級督察蔡翹暉表示，被捕3名男子年齡介乎24至48歲，涉以欺騙手段獲得財產罪。蔡翹暉指，集團在今年4至8月欺騙47人，接收超過10萬元。他們假裝售賣演唱會門票、玩具等產品，但客人一過數，賣家便即時失去聯絡，如在專頁留言亦會被很快刪除。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指出，今年一月至八月，警方共接獲14160宗科技罪案，較去年同期10185宗上升接近4成，損失金額由19億3千萬增至今年的20億4千萬，當中大部分罪案均來自網上購物騙案。她續說，網上騙案宗數由去年同期3655宗增至今年5148宗，涉案的款項亦達到3790萬。她說，因應網上購物騙案的上升趨勢，警方進行反網上購物騙案「鐵將行動」，在2021年1月至2022年10月期間共執行6次行動，偵破3136宗網購騙案，涉款1566萬，6次行動中拘捕412人。

許綺惠說，綜合第六浪的行動，騙徒主要騙案的手法主要在社交媒體或銷售網當中假裝有貨品出售，他們會以較優惠的價錢去出售貨品，如受害人依指示付款，騙徙會以不同的藉口拖延交貨時間，最後會逃去無蹤，她指出，若騙案涉及餐飲服務或門票，受害人甚至去到活動當日才知自己受騙。許說，騙徒懂得「捉潮流」，例如中秋時他們會假裝賣月餅及大閘蟹，指出騙徒都緊貼行情。

許建議，市民要更留意及查證賣家身份，又指出假專頁有跡可尋，稱不少假專頁，或只成立了十多日，但有數萬人讚好，惟當中讚好的都不是香港人，都是海外人士的名稱，建議市民研究專頁的資訊。

被捕男女涉嫌與一千零八十四宗網上購物騙案有關，涉及金額共約三百一十二萬元