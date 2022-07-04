新冠疫情｜本港增5622宗新冠陽性個案　XBB亞系增23宗　當局指輸入個案一周增三成 (17:31)

當局亦於輸入個案中發現新增23宗XBB亞系個案，目前本港累計29宗XBB亞系個案。新增的23宗XBB亞系個案中涉及14男9女，年齡介乎24至60歲，分別由新加坡、印度、泰國、英國、印尼、德國、阿聯酋和捷克抵港，抵港日期由本月6日至10日。當中5人有病徵，其餘18人為無症狀感染。

另外，葵涌醫院一個男精神科病房一名19歲病人染疫，同一病格先有8名21至65歲病人確診，另一病格亦多兩人染疫，醫院正調查有關個案關連。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。

衛生防護中心公布，本港過去一周輸入個案平均362宗，較前一周上升32%，在機場核酸呈陽性的個案約佔整體輸入個案3%。直至10月12日，本港共錄得29宗「XBB」亞系變種個案，當中在機場核酸檢測中發現24宗，第二日核酸檢測中發現5宗。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時海外疫情亦有反彈趨勢，歐洲、英國的陽性個案近期呈上升趨勢，但嚴重及死亡個案仍維持較低水平。他還表示，而鄰近本港的新加坡現時新冠陽性個案數字有明顯上升，平均每日新增個案超6000宗，根據新加坡當局公布的資料，現時當地流行的變異病毒株中，XBB佔55%，BA.2.75佔24%，暫無證據顯示XBB變異毒株更易導致嚴重個案。