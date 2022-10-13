免針紙司法覆核案　郭卓堅申請法援被拒　指已打齊三針「非持份者」 (18:13)

法律援助署今午回覆本報查詢指，署方已拒絕郭卓堅的法援申請，事因郭未獲發由有關註冊醫生發出「免針紙」，所以署方認為他沒有法定地位提出司法覆核。

郭卓堅透過電話訪問確認不獲批法援，他感無奈，形容「法援佢話乜就乜㗎啦」，表明會聯絡私人律師繼續訴訟。

司法覆核案排期下周四（20日）舉行遙距聆訊。郭卓堅於本周二（11日）獲批覆核許可時，在散庭後稱，他已接種3針疫苗，沒有獲該7名醫生發出的免針紙，惟相信司法覆核具勝算。

醫務衛生局副局長李夏茵於疫情記者會被問及事件，以及醫生會否因事件而在開出「免針紙」時受壓。李夏茵表示，得悉有市民擔心有需要豁免的人越來越難取得「免針紙」，又指醫生簽發相關證明書前，需經專業臨床判斷後再作決定，其內容亦應為「無可置疑的真確」，不會受外圍因素影響。

被問到當局會否考慮統一發放免針紙，李夏茵表示，社會對醫生有相對信任，而發放相關證明書為所有醫生的職責，不應由「一小撮」醫生負責。