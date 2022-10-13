寶林邨藏屍案 死者友人稱曾被斥為第三者　指事主曾精神病發 (15:38)

被告羅偉文（50歲）及死者劉莉芝（34歲）的朋友耶喜誼供稱，她約於2009年起在夜總會陪飲及猜枚，約於2015年工作時結識事主Sony，2017年在事主家中暫住，惟翌年事主稱她「白食白住」着她搬走。耶2019年再次在其家中留宿，她稱與事主男友「四眼文」、即被告相處融洽，惟她曾因穿起事主前夫所贈的裙子，與事主因而吵架，終再度搬走。

耶指，2019年3月15日最後一次見到事主，見事主鼻子「損咗」，情緒激動、語無倫次地責罵她與被告有染、「趁佢沖涼發生關係」，惟耶稱只是事主幻想出來。

耶表示，她在同月16日欲到事主家中留宿被拒，翌日被告邀請到事主家留宿，當時並無聞到異味。及至晚上，被告致電她稱擔心事主報警「要着草潛逃去越南」。耶解釋，被告因打前妻而被通緝，遂着她幫忙租賓館及迷你倉，被告在賓館房內問她「Sony會唔會已經畀人殺咗？」，耶回應「邊個無情白事會殺Sony？」，被告表示事主曾稱遭人強姦及強逼運毒。

辯方盤問耶指，事主精神病發作時曾「放火燒嘢掟嘢落街」，耶有否告知被告？耶稱放火燒床褥發生於事主與被告相識之前，事後有告知被告，而她在被告口中得知事主曾抱着「必打佛」自言自語。