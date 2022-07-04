82歲老婦墮電騙陷阱失約650萬 曾按指示銷毀存摺每早報到 (13:51)

警方經初步調查，將案列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，去年6月11日，該老婦收到自稱內地公安的騙徒電話，聲稱其香港銀行戶口涉及內地詐騙案。騙從一直透過Whatapps與老婦聯絡，要求她交出銀行戶口和密碼以供調查，以證明她的資金充足及沒有參與任何洗黑錢的活動，否則將起訴她。

此外，騙徒要求老婦不要將涉嫌調查的事情告訴任何人，否則她的家人將在內地被拘捕。騙徒事後更要求老婦銷毁她的香港銀行存摺和銀行卡，因此在2021年6月起，老婦不能查看自己銀行戶口內的資產及不能登錄戶口。

騙徒更指示老婦每天早上通過Whatapps發信息給騙徒，讓騙徒得知老婦沒有將事件告訴其他人，老婦一直遵從騙徒指示。

上月22日，騙徒透過Whatapps通知老婦，要求她刪除與騙徒Whatapps的對話記錄。翌日老婦更發現騙徒封鎖自己，再聯絡不了騙徒。老婦向她的女兒透露事件，與家人商討後決定於2022年10月11日報警求助。

警方接手調查後，發現去年6月29日至12月24日期間，事主戶口一共有超過650萬港元被轉出11次到未知的銀行賬戶。