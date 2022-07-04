青協數據分析指本港有逾千活躍社交媒體用戶宣傳毒品　利用迷因、NFT宣傳 (13:48)

青協青年違法防治中心的抗毒服務，2016年起以人工智能及大數據分析本地毒品問題和趨勢。分析發現，有關毒品的社交媒體帖文由2016年的927篇，上升至2021年的3114篇，瀏覽量由344萬次增至761萬次，當中2020年為高峰，有5402篇，瀏覽量1000萬次。

按非新聞類型以及對毒品持支持態度的帖文計算，最多帖文與大麻有關，佔約82%，其次為搖頭丸、啟靈藥（LSD）、氯安酮（K仔）及可卡因。中心進一步研究2021年的有關帖文，估計他們吸毒主因是尋求刺激感（44%）、擺脫負面情緒（38%）等。

大數據分析亦偵測到本港較活躍及高風險的1000多個社交媒體用戶，部份疑為吸毒者或毒品賣家，經常運用熱門喜劇動畫人物、迷因圖片（memes）、主題標籤（hashtag）、NFT作品作為宣傳。

該中心在2021年11月至2022年7月，透過問卷訪問1289名12至24歲青年，部分人低估吸毒的風險和禍害，有約20%人認為若自己吸毒，有信心控制對毒品的渴求。

青協青年工作幹事梁兆騏相信升幅與疫情有關，青年長時間留在家中，使用社交平台的時間相應增加。該中心的督導主任李少翠表示，部分青年對毒品抱錯誤觀念，情况值得關注，需增加他們對傳統和新興毒品的正確資訊，並制定針對社交媒體用戶的禁毒教育。