呂世瑜認違國安法未獲全數三分一減刑申上訴　律政司申押後再作準備 (12:32)

上訴庭關注本案裁決會否影響其他國安法案件，律政司確認區域法院兩宗案件正等待本案結果。翻查資料，「光城者」及「賢學思政」兩案均提及要待本案裁決再判刑。

正在服刑的上訴人呂世瑜（現年25歲）身穿黑白菱格毛衣應訊，看來精神不俗，不時與席間的親友揮手。呂由資深大律師蔡維邦代表；署理副刑事檢控專員周天行則代表律政司。

呂世瑜被控的煽動分裂國家罪設刑期分級制，「情節嚴重」者須判5至10年刑期，「情節較輕」者則判5年以下刑期。上訴方認為刑期分級僅限制量刑起點，即量刑起點須在5至10年內，但最終刑期可低於5年；律政司則相信條文限制最終刑期，另呈遞內地法律書籍供法庭參考，據悉該書是內地前最高人民法院副院長張述元主編的《刑法條文理解適用與司法實務全書》。

上訴方陳辭指，呂沒有公開宣揚分裂思想，案情較同被控煽動他分裂國家罪的「第二代美國隊長」馬俊文為輕，應獲界定為「情節較輕」者，刑期可低於5年；又舉例若有案情更嚴重者以7年為量刑起點，他認罪後仍可獲減刑至5年，即使呂世瑜案情較輕而獲5年半起點，兩人最終的刑期同樣是5年，強調本案情況特殊，應以不同方式處理。

上訴方續指，即使呂並非案情較輕，國安法第33條亦列明在被告自動投案、揭發他人犯案或提供重要線索等情況下，可獲減刑。而呂向警方坦白承認犯案、提供手機密碼協助調查、第一時間認罪，應獲酌量減刑。