串謀開班換美容組織職位　公大高層情侶分判囚10及15個月 (12:13)

都會大學回應判刑稱，尊重法庭裁決，重申一向有嚴謹指引處理利益申報及與校外團體合作事宜，並要求所有教職員嚴格遵守。

首被告黃偉寧（52歲）案發時為公大李嘉誠專業進修學院院長，次被告黎偉祈（50歲）為學院課程總監。

暫委法官香淑嫻引述辯方求情稱，黃通過努力成為物理治療師，於醫療及教育界貢獻良多；他為了提升美容業質素及院方獲益，才建議籌辦課程，並非為個人利益；課程最終未有開辦但黃仍獲聘用，可見是其能力勝任職位。另黃的右眼視網膜脫落、左耳失去聽力，7月更發現腎上腺瘤，冀法庭判處緩刑。至於黎偉祈被親生父母拋棄，由養母撫養成人。她投身教育界逾20年，事發時僅向黃提供協助，沒有任何得益，本案被捕至今已3年多，令她身心俱疲。

香官判刑稱，首被告為一己私利籌辦課程，明知構成利益衝突卻未有申報，次被告作為其女友，則協助實行計劃，刻意隱瞞首被告的行為。香官認為，課程最終未有開辦，並非兩人主動收手，而是美容組織成立時間短等因素，不獲審批，被告的行為難以談得上為院方著想。香官續稱，本案在於兩人串謀，令首被告向美容公司索取利益，並非有實際利益。雖然兩人過往的努力會付諸流水，但看不到有特殊情況，偏離判監基礎，終判兩人分別監禁15個月及10個月。