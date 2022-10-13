工程師七一刺警囚5年　同案另一男生囚33個月 (10:50)

4名被告為工程師黃鈞華（現年26歲，下同）、學生羅玨琛（20歲）、學生周霈霖（21歲）和培訓生張芷程（27歲）。黃張二人為情侶關係。

黃鈞華、羅玨琛及周霈霖承認暴動罪，羅周二人承認拒捕罪及阻差辦公罪，張芷程否認意圖妨礙司法公正罪受審。認罪3人承認的案情指，前年7月1日下午3時，示威者在銅鑼灣堵路，警員在皇仁書院外制服羅，周試圖拉走羅。其間，黃衝前以摺刀插向警員的左上臂，警員當場血流如注，各人隨即逃走。

案情指，黃鈞華逃脫後與女友張芷程聯絡。當晚7時，黃把裝有涉案摺刀的袋子丟入觀塘碼頭海中，並購買晚上出發往倫敦的機票。黃辦理登機手續後，與Telegram用戶「白馬非馬」對話，對方在警車駛近登機閘口時通知「popo上機呀」，着黃不要下飛機，黃最終在機上被捕。受襲警員事後左肩肌肉撕裂，獲批106天病假，並調職警察公共關係科。