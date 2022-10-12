理大衝突時油麻地被捕遭控暴動　被告稱當時光顧「骨妹」否認參與集結 (17:47)

在順豐跟貨的運輸工柯俊明（23歲）作供稱，當日與同事聚餐後，在寶寧大廈光顧色情按摩服務，於11時許完事。柯於彌敦道目睹有示威群眾及煙霧彌漫，他避開火光時，在東方錶行前被雨傘絆跌，眼鏡飛落，他穿上在地下拾獲的手套。

柯遭人群撞倒，接着有警員手持警棍上前警告及制服他，將防毒面罩戴在他頸上，並脫掉他左邊鞋子。柯當時表示「有無搞錯」，認為警員「好恐怖」，故不敢反抗。

警員把柯帶到附近街道，要求他在滿佈雜物街上步行，警員對他稱「睇下你嘅所作所為」，現場「又磚又火、成地玻璃」，着柯「踩下自己傑作」。柯的左腳僅穿着襪子，他形容感覺似踩到硬物，其後他被穿上另一隻不屬於他的鞋子。

柯在警署見值日官時，值日官上司不滿加班而感憤怒，所以柯沒即時澄清防毒面罩並不是他的。他又否認曾經參與集會。審訊明（13日）續。