理大衝突時油麻地被捕遭控暴動　被告稱當時光顧「骨妹」否認參與集結 (17:47)

2019年11月18日理大外衝突多人被捕，其中9人否認在油麻地彌敦道參與暴動，案件今（12日）於區域法院續審。案發時23歲男運輸工自辯稱，於色情網站「141」認識「骨妹阿娟」，自當年9月光顧她三次，因「精蟲上腦」光顧色情按摩，完事後在街上跌倒及遭警員制服。法官郭啟安聞言說，被告的比喻「生動」，請他進一步解釋，被告指一時好奇衝動，故嘗試色情按摩。
在順豐跟貨的運輸工柯俊明（23歲）作供稱，當日與同事聚餐後，在寶寧大廈光顧色情按摩服務，於11時許完事。柯於彌敦道目睹有示威群眾及煙霧彌漫，他避開火光時，在東方錶行前被雨傘絆跌，眼鏡飛落，他穿上在地下拾獲的手套。
柯遭人群撞倒，接着有警員手持警棍上前警告及制服他，將防毒面罩戴在他頸上，並脫掉他左邊鞋子。柯當時表示「有無搞錯」，認為警員「好恐怖」，故不敢反抗。
警員把柯帶到附近街道，要求他在滿佈雜物街上步行，警員對他稱「睇下你嘅所作所為」，現場「又磚又火、成地玻璃」，着柯「踩下自己傑作」。柯的左腳僅穿着襪子，他形容感覺似踩到硬物，其後他被穿上另一隻不屬於他的鞋子。
柯在警署見值日官時，值日官上司不滿加班而感憤怒，所以柯沒即時澄清防毒面罩並不是他的。他又否認曾經參與集會。審訊明（13日）續。