回應警方關注　尊子：非針對警方　《明報》：支持作家提供專業作品 (16:39)

尊子稱，該漫畫不是針對警察，而是認為學校教導學生，應該盡量諄諄善誘，不應隨便用高壓方法處理；日常漫畫，如其他評論般，也是只屬作者對社會風氣觀察作出一般性評論和看法。

《明報》編輯部稱，收悉警務處信件，感謝警方意見，編輯部將本着專業，繼續向讀者提供準確可信的新聞內容，並支持專欄作家提供專業作品。

警務處助理處長（公共關係）陳東，周二向《明報》發信，就周二（11日）A11版「尊子漫畫」內容表達「強烈關注」。來函稱，漫畫描述有穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，警方認為可能令讀者對警方處理學校求助個案產生錯誤觀感，同時亦可能令讀者連繫到同日該報A2版有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，使讀者誤解該校報警的原因。

警方表示，漫盡內容描述穿上防暴裝備的警員到場時詢問校長的情况，校長回應表示「6A班有人講粗口，5C有同學唔見咗擦膠，3D班同學書包搜出雷射筆，2A班有同學頂撞老師涉嫌恐嚇……」，指內容恐怕會令讀者產生錯誤觀感，誤以為警方會如此調配人員處理學校求助個案。

警方又提到，該漫畫亦會使讀者聯繫到A2版有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，同樣可能令讀者產生錯誤觀感，誤以為校方因相關事件報警。警方強調事實並非如此，正如新聞報道指出，學校當天報警是因校門有指示牌被毁壞，而警方已將案件列作刑事毁壞處理。