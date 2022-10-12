男子入獄前到收押所外「撐快必」被判違限聚令　官指案情嚴重罔顧法例 (16:32)

被告張漢東（28歲）否認一項「參與受禁羣組聚集」傳票控罪。他另涉及2019年8月紅磡非法集結案，今年3月被裁定非法集結、管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器罪成，判囚21個月。散庭時，有旁聽者向被告揮手及稱「撐住呀」。

崔官裁決時指，女警長57074余佩珊在案發時一直觀察被告的行為，而當時雖然是晚上，但有足夠燈光觀察聚集者的衣着，女警與人群之間亦沒有物件阻擋；警方當時執勤的職責是維持秩序，女警有可能留意到被告，且部分人在警告後已散去，警方自然會更留意留下來的人。

崔官總結女警作供時坦白直接，在盤問下沒有動搖，供辭可靠，接納她已準確辨認被告的身份，且在告票上列出的名字、案發地點、時間等資料亦與女警的證供脗合，裁定被告罪成。

正在服刑的被告沒有律師代表，親自求情指自己入獄前任職解款員，是家中的經濟支柱，家人現時有財政困難。崔官判刑時表示，被告沒有理會疫情可能擴散，影響公眾的健康，在警方多次警告後仍堅持聚集，案情嚴重，判囚兩星期，與現有刑期同期執行。