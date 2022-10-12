男子涉寶林邨殺死女友後埋屍牀底　被告稱受挑釁及毒品影響 (15:40)

被告羅偉文（50歲）被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。控方讀出的開案陳辭，被告在警方的錄影會面中指，他與死者為情侶，自2019年初起同居於寶儉樓一單位，死者為精神病患者，生前曾吸食冰毒。約於2019年3月14至15日，死者精神病發作在家中大叫，掀起衣服誣蔑被告非禮及強姦，被告因另案遭通緝，他憂會驚動他人，故腳踢及打死者、將其手綁在窗邊近牀位置，被告其後發現死者一動不動，懷疑她已去世，遂掀起碌架牀下格牀板，將屍體放入內。

死者在夜總會工作的同事耶喜誼（Jelly）不時會到死者家中留宿，但死者生前懷疑耶與被告有染，不喜歡耶留宿。同年3月16日，被告以不方便、死者情緒不穩為由拒絕耶留宿，但翌日凌晨，被告向耶喜誼稱，死者晚上不會回家，她可以留宿。被告又向女兒發信息指，他遭死者誣蔑強姦，所以打死她，「打到佢無出聲為止」。

同月19日，被告拜託耶協助他租賓館，晚上相約朋友李思慧到賓館見面，後被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。翌日凌晨，警方在死者寓所發現下格牀有異樣，掀起牀板發現死者屍體，屍體已出現屍斑，被告再次被捕。