兩人涉行人隧道貼海報一人認罪還押候判　另一人否認控罪 (14:43)

首被告陳素賢(30歲)早前承認刑事損壞罪,被判處200小時社服令。次被告譚雯雯(27歲)否認管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪,涉保管一支噴膠、一盒牆貼紙、兩卷膠紙、一把剪刀等。第三被告彭紫玲(28歲)則認罪,涉保管兩支噴膠、一隻手套及一個口罩。

辯方求情時稱,被告彭紫玲(現29歲)原為銀行文員,但擔心本案被判囚,辭工後到傢俬鋪擔任文員,放假時亦會任兼職幫補家計。另被告的母親患思覺失調、被害妄想症等,故未有向母親提及犯案,以免影響病情。辯方續指,沒有證據顯示被告的物品與隧道的塗鴉有直接關連,噴膠可造成的損壞亦不算嚴重。首被告面對的控罪較嚴重,終判處社服令,冀法庭考慮同一項判刑。

案情指,2019年10月25日,警方接獲舉報,15人在九龍城太子道西331號至379號的行人隧道,在牆上用膠水貼政治海報,及以噴漆噴出「光時、五一」、「不自由 毋寧死」、「We will never forget, we will never forgive」等字句。警員到場後,10多人隨即逃去,現場留下大量噴膠及海報。被告彭紫玲在隧道附近被捕,警員在其背包中搜出有關物品,她在警誡下保持緘默。隧道的清潔和維修費用共約3.4萬元。