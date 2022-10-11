圖書館管理員認Telegram籲「水攻」「藍店」 (19:15)

辯方求情時稱，被告劉梓峰只發布一個信息，是次煽惑為單一事件，並非早有預謀。群組內有成員發起討論及建議「火攻」，被告遂回覆稱反對這做法，他所說「水攻」是針對貨物，案件程度屬輕微，其後無人回應，亦無證據顯示有人受煽惑行動。

同意案情指，被告在Telegram以「影山優佳@日向坂」帳號，在名為「香港全民議政會」公海Telegram群組討論，該群組描述為「全民議政，以民制權」，於2021年12月有4652名成員。

於案發的2019年10月6日，群組內有一名不知名人士稱「打唔係問題，問題為咩而打」，指明確目標是「裝修」，而「裝修唔洗用火」。另有兩名成員分別回應指，「火好易波及隔離商舖，如波及黃店就唔好」，以及「唔讚（贊）成用火同埋應該貼番文宣解釋間野既罪狀」。

被告接着表示「唔贊成搶360，火攻會影響到其他舖，水攻啲貨呢？」，並附上一個豎起拇指的表情符號。被告被指煽惑他人在暴動時破壞「藍店」，他於2021年12月被捕後，承認擁有涉案帳號。