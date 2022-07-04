城大調查指逾五成年長受訪者半年間對政府信任度增　40歲以下受訪者信任度降 (19:12)

城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧、副教授林芬和孫曄，在今年3月至4月及今年8月至9月期間，以網上問卷形式訪問同一群組共935名20歲以上的本港市民，了解他們半年來對政府和衛生部門信任程度的變化。當中50歲以上的年長群組，逾五成受訪者對特區政信任度提升；相反20至29歲，及30至39歲的群組分別有約三成受訪者對特區政信任度提升，信任度不變或下降的受訪者佔比較高。

逾四成受訪者在半年間，對前食物及衛生局、衛生署、衛生防護中心及醫院管理局的信任度提升。在排除教育程度和收入等因素後，調查發現衛生部門所提供的防疫資訊，及其採取的防疫措施有助提升公眾對特區政府的信任，舉例當公眾認為衞生部門的防疫措施及時主動，及權衡各方利害後，會更傾向信任特區政府。另外約65%受訪者對衞生部門提供的防疫資訊和採取的防疫措施評價提高，而約24%受訪者對其評價下降。

林芬認為本港即將進入「後疫情」階段，政府應藉市民對其信任度提升，協調各部門落實行之有效的政策，及協助不同階層和組別進入恢復和重新發展階段。