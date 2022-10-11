情婦涉以私密照勒索餐飲集團高層罪成　官批證供前後不一捏造藉口 (17:44)

被告黃莎莎（31歲）被控於2021年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

暫委法官葉啓亮裁決時指，被告自辯稱首次與X在酒店發生性行為時遭X強姦，但她描述的過程包括何時上房、有否被X扯爛衣服等說法前後不一，她事後更向X發訊息指「今日我毫無所謂咁畀你」，行文清晰，不如被告所指感到徬徨，上述可見與被告聲稱被強姦一說南轅北轍，但不論如何，強姦非本案控罪元素。

葉官續指，被告解釋向X提出金錢要求只為引起對方注意，希望復合，然而她多次在訊息中提到「從此一刀兩斷」、「收唔到（錢）你個名一定會臭」等，其態度惡劣，表現決絕，亦不曾談及感情，可見她沒有復合之意，單純只為索取金錢。葉官指，案發歷時26天，被告絕非電光火石之間而發出威嚇訊息，批評她捏造藉口，自圓其說。

葉官又指，被告對於有否收過X的金錢、有否要求X替她支付25萬裝修費等，均出現前後矛盾的情況，裁定被告為不誠實的證人，不接納其證供。反之，辯方對於事主X證供的批評無一成立，所有控方證人誠實可靠，予以接納。

葉官續分析被告的行為是否構成勒索的4個控罪元素，被告在案發時多次向X發訊息，要求索取15萬、20萬及50萬元，已符合「作出要求」的元素。此外，被告咄咄逼人，向X指沒有收到錢就會令X身敗名裂，包括公開二人的婚外情，進一步威脅會將X的照片影片發到網上，甚至將其登報，被告利用X的擔憂作為恫嚇手段，屬不當要求，而她在「字裡行間無一絲想復合的意思」，明顯只為取得金錢使其獲益，裁定被告的行為符合所有控罪元素。案件押後至10月25日求情，被告須還押。