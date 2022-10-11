團體調查指僅6%家長同意疫苗通適用兒童　促取消以保障兒童權利 (17:29)

據政府現時要求，5至11歲兒童要進入疫苗通行證適用處所，須已接種兩劑新冠疫苗，或接種首劑疫苗後未滿三個月。

關注學童發展權利聯席以1至10分要求受訪者評分（1分即完全不贊成、10分為完成贊成），問受訪者是否贊成為家中5至11歲兒童接種疫苗，有85%家長選擇1至5分、即不贊成；選擇1分、即完全不贊成更佔67%。調查指，影響家長決定是否為5至11歲兒童接種新冠疫苗的因素（5分滿分、愈高分愈重要），主要考慮為「疫苗對兒童身體的影響」（4.4分）， 其次為「臨床試驗數據」（4.1分）、 「兒童意願」 （3.6分）及 「家中成員意願」。

關注學童發展權利聯席質疑，政府將「疫苗通行證」年齡門檻下降，損害兒童出入自由，影響兒童發展和社交需要，違反兒童發展和參與權利。聯席建議政府盡快取消降低疫苗通行証適用年齡的措施，考慮以其他方式保障兒童成長發展和得到真正健康。

據政府新冠疫苗接種資料概覽網頁，截至昨日（10日），3至11歲兒童已接種首劑、第二劑及第三劑分別為86.5%、72.8%及25.98%。