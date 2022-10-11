女學生「黎明行動」扯圍欄囚4個月提上訴　獲減刑1個月 (17:32)

代表上訴人趙琬殷（現年19歲）的大律師表示，警員認出上訴人與兩名女子一同逃跑，惟有關辨認證供並不仔細，沒有認出上訴人的衣著特徵，質疑定罪不穩妥。李官聞言反駁，上訴人當日早上6時許在天橋上奔跑，「有咩原因喺天橋上跑？唯一例外係有警員追截，唔通係上面練跑步咩？」

至於刑期上訴，上訴方承認本案判監無可避免，但希望法官改判3個月或以下的刑期，讓上訴人受惠於《罪犯自新條例》規定，3年內沒有犯事就毋須披露案底。上訴方表示，上訴人聯同數名男女扯低天橋鐵欄，並將一輛單車放在路旁，行為本身不算嚴重，上訴人亦沒有領導角色。

李官聽畢表示，在2019年11月的社會氣氛下，上訴人拆毁天橋的鐵欄，「目的係咪呼之欲出呢？6個人擺低架單車，唔係輪流踩㗎？」惟李官表示，上訴人年紀尚輕，相信在案中沒有領導角色，身上亦沒有搜出士巴拿等犯案工具，李官最終駁回定罪上訴，但批准刑期上訴，將押後頒下裁決理由。