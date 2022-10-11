8人涉中環非法集結　警花1500小時翻查片段證有被告堵路噴粗口 (17:23)

6男2女案發時介乎20至35歲，依次為江偉文、黃朗勤、蕭振灝、葉栢良、黃鋆國、劉好途、李浩章及呂傑靈，首7名被告被控一項非法集結罪，江及葉昨認罪。另劉、李兩人被控一項刑事損壞罪；蕭及呂涉分別管有一罐噴漆、3把扳手，各被控一項管有物品意圖摧毁或損毁財產罪。

開案陳辭指，2019年11月13日警方就中環區集結，約7時半開始驅散並拘捕68人，包括本案各被告。事後有警員翻查涉案片段，根據各被告被捕時的裝束等作出辨認；其中黃朗勤、蕭振灝、黃鋆國均有作出招認，辯方將爭議招認的自願性。

另外，蕭振灝在雪廠街、德輔道中一帶徘徊；黃鋆國及李浩章在皇后大道中架設路障、干擾港鐵的捲閘，黃亦拆下路牌搬到車路中間；劉好途在雪廠街行車路放置磚頭，並擲向行車路。劉、李兩人被拍到在中環站F出口的牆上，使用一罐噴漆噴上粗語穢語。控方指控，從各人被捕地點、裝束等，顯示他們參與集結。