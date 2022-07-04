荃灣聖芳濟部分涉「不尊重」國旗學生復課　有其他學生撐校方處罰：愛國就應該係咁 (16:49)

其中一名被罰停課的學生Anthony（化名）本周已復課，他今午向本報稱，事發當天早上與其餘多名同學在雨天操場吃早餐，副校長突然叫他們站起來，令他感到很詫異，他指當時聽不到奏國歌的聲音，「我問咗幾位同學，大部分都指聽不到（奏國歌）」，校方要求學生離校並罰停課3天。Anthony不滿校方未提供證據，「有冇更好處理方法？你應同我講聲邊度有錯，畀證據我，你真係有證據才罰我3天，我就冇乜所謂」。

中四周同學認為學校處分相關同學做法恰當，「絕對支持，愛國就應該係咁」。中二級許同學說，罰停課3天做法不錯，可讓同學反省為何升國旗時還在食早餐。

有家長說，學校今次處理手法太嚴厲，認為不應勒令學生停課，以免學生跟不上學習進度和浪費時間，「小朋友十多歲，係咁㗎啦，我個仔都係咁調皮㗎啦」。他指兒子是該校擔任升旗手，「但阿仔都是冇辦法、被選中才加入做旗手」，又說今年開始留意到學校在校門的電子屏幕加入賀國慶字句，「呢啲政治表態正常嘅，但應該唔好搞到學生，（今次事件）最多警告吓學生咪算，又要罰3日（停課），反感」。