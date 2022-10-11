被指撰文煽惑六四非法集結罪成　鄒幸彤提上訴　指到維園集會非唯一結論 (15:10)

上訴人鄒幸彤今由資深大律師彭耀鴻代表。上訴方認為，他們有權挑戰警務處長的權力，控方亦要證明警務處長的決定為合理。支聯會與警方開會時，曾提出可以配合警方的防疫要求，惟警方從未提出任何建議，如人流管制、分批參與集會等，指警方亦有積極責任確保遊行集會可順利舉行。

上訴方續指，鄒幸彤的文章沒有呼籲他人去維園，反而可以理解為呼籲他人到不同地方、甚至在家中點起燭光，且她只是用抽象的概念談及抗爭。再者，其貼文的留言中，有不少人提及「流水」、不同地方燃點蠟燭等，基於疑點利益歸於被告，指鄒的文章是煽惑他人到維園參與集會，並非唯一合理推論。

律政司一方則稱，原審裁判官指預期當日會有數以萬人的集結，惟當時疫情嚴峻，新冠病毒一旦爆發，會一發不可收拾；且當時只有多於4人的聚集亦會作出檢控，更何況如此大型的集結。另外，從鄒幸彤發布文章的時間、內容的上文下理來看，唯一合理推論是鄒慫恿及煽惑他人到維園參與未經批准集會。