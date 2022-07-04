4人認理大外非法集結分判囚14至18個月　1女學生同認罪判入更生中心 (14:19)

被告裝修工人賴俊雄（現年24歲，下同）、時裝設計師陳子朗（24歲）、女學生林綺雯（21歲）和郭惠玲（21歲），以及地盤工人溫欣（23歲）均承認非法集結罪，他們另涉管有適合作非法用途的工具等罪獲准存檔法庭。辯方求情時稱，本案較同類事件和平及輕微，沒暴力衝擊。

練官判刑時稱，事源於反修例事件，理大遭人大肆破壞，附近交通癱瘓，警方遂封鎖校園，有人呼籲到場聲援。政府當時暫緩修例，仍有人以暴力宣洩不滿，他們或感到痛快，但有損前人多年努力成果。當日為上班日，該處酒店商店林立，事件令本港國際形象受損。警方屢次警告驅散人群，無證據顯示被告曾破壞，不過可從其裝備推論犯案，事件亦不涉及使用燃燒彈。

練官指出，賴俊雄管有索帶、面罩和啤酒樽，屬社運常用以破壞財物、掩飾身分及製造武器的工具；陳子朗則攜有扳手和剪刀，兩人被判囚16個月。郭惠玲未及時認罪和似乎沒歉意，被判囚18個月。遭搜出手套、參與程度低的溫欣判囚14個月。攜有扳手的林綺雯則被判入更生中心。