4人認理大外非法集結分判囚14至18個月　1女學生同認罪判入更生中心 (14:19)

2019年警方圍堵理大，民主黨主席羅健熙等10人涉於11月18日早上到尖沙嘴聲援，被控在科學館廣場參與非法集結等罪，5人早前認罪今（11日）在區院判刑，其中一名女學生被判入更生中心，另4人判囚14至18個月。法官練錦鴻認為，對於警方當時行動決定有否可改善之處，並非他可批評的，他未能批評警方的權力和責任等，惟警方獲憲法授權維持治安是無可置疑。
被告裝修工人賴俊雄（現年24歲，下同）、時裝設計師陳子朗（24歲）、女學生林綺雯（21歲）和郭惠玲（21歲），以及地盤工人溫欣（23歲）均承認非法集結罪，他們另涉管有適合作非法用途的工具等罪獲准存檔法庭。辯方求情時稱，本案較同類事件和平及輕微，沒暴力衝擊。
練官判刑時稱，事源於反修例事件，理大遭人大肆破壞，附近交通癱瘓，警方遂封鎖校園，有人呼籲到場聲援。政府當時暫緩修例，仍有人以暴力宣洩不滿，他們或感到痛快，但有損前人多年努力成果。當日為上班日，該處酒店商店林立，事件令本港國際形象受損。警方屢次警告驅散人群，無證據顯示被告曾破壞，不過可從其裝備推論犯案，事件亦不涉及使用燃燒彈。
練官指出，賴俊雄管有索帶、面罩和啤酒樽，屬社運常用以破壞財物、掩飾身分及製造武器的工具；陳子朗則攜有扳手和剪刀，兩人被判囚16個月。郭惠玲未及時認罪和似乎沒歉意，被判囚18個月。遭搜出手套、參與程度低的溫欣判囚14個月。攜有扳手的林綺雯則被判入更生中心。