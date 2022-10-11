七旬中醫師涉港鐵月台及車廂四度摸女學生大腿罪成 (11:37)

報稱中醫的被告曾韶光（現年74歲），被指去年11月25日，在由荔枝角開往深水埗的港鐵車廂內非禮女童X。

施官裁決時指出，雖然辯方曾質疑案發時事主X身旁亦有其他女子，不一定是被告觸摸她，但事主坦白承認在首兩次被觸碰時，客觀地表示沒有見到是誰摸她，僅推測是被告，後來才注視着被告觸碰其大腿。施官認為她實話實說，沒有隱瞞對她不利的證供，供辭誠實可靠且清晰。

被告曾解釋因為擔心染疫，搭車時沒有捉住扶手，故站不穩，兩度撞到另一人，沒留意有否誤碰其他人。施官斥其證供自相矛盾，反問若被告擔心衛生，那撞到人的衛生風險「豈不是更高？」故拒絕接納其證供。

施官總結，事主兩度目擊被告的右手由上至下摸其大腿，雖然當時列車正行駛，但其動作與失平衡或躲避乘客沒有關係，被告的力度「唔大唔細」，性質屬明顯猥褻。加上當時列車並不擠迫，被告在事主後退時仍兩度步近，近距離摸事主，明顯具猥褻意圖，裁定他罪成。