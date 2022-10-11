《彭博》指俄企探討來港集資轉移業務引美國憂慮　李家超：依法辦事 (11:19)

歐盟在本月6日，將對俄制裁方案中，加入可以制裁任何協助繞過歐盟制裁的人，美國近日亦警告香港不要成為受制裁者的避風港。特首李家超出席行會前被問及如何應對俄羅斯企業及資金來港，他指會依法辦事，強調香港充分尊重法治，而一些國家基於特定考量採取制裁行動屬單方面決定，本港會執行聯合國決議通過的制裁措施。

李家超又指，香港作爲金融中心，監管制度和世界接軌，任何資金入港或人員在港活動均須遵循本港法律。

《彭博》報道引述本港律師行代表指，近日有俄企與本港律師行初步接觸，亦有俄企計劃遷冊，香港則成為其中一個考慮的目的地。報道指有關計劃僅屬初步階段，俄企目前主要在本港與部分印度機構處理貸款協議。不過，報道亦提及，本地金融及法律界未必願意承受被美國二次制裁的風險，而與俄羅斯企業有業務往來，亦無意以盧布交易。

金管局就回應《彭博》指，根據本地法例，銀行毋須執行外國政府單方面制裁，銀行可自行評估風險。