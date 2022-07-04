李家超指0＋3後輸入個案升須穩打穩紮　梁栢賢指確診數字非關鍵應留意重症率 (12:40)

李家超強調，現階段要穩打穩紮，放寬防疫措施亦須按步就班、穩妥有序，期望可為社會經濟及民生爭取最大空間。

李家超又指，不會刻意與新加坡的防疫政策比較，指每個地方實施措施均按實際情况，新加坡的醫療及制度體系與本港亦有不同，重申當局實施任何防疫措施都以「以最少代價達到最大效果」為目標。至於通關方面，他強調會同時爭取與內地及國際通關，重申兩者互不排斥，又指若能管控本港疫情，會加強與內地商討通關的基礎。

梁栢賢料月內仍會實行「0+0」

醫管局前行政總裁梁栢賢認為，能否實行「0+0」，關鍵在於個案臨床情况，而非本地及入境人士確診數字，指無論本地及入境確診者大都屬無症狀或輕症，無需入院治療。他又認為，雖然政府近日為「0+0」降溫，但估計10月仍會宣布推行，指出政府最近增加社區核酸檢測地點至80多個，相信可於實行「0+0」為大量入境人士檢測，亦可作為定點監察輸入病毒變異篩查，稱在0+0推行初期亦無可厚非，但並不需要長期運作。

他又認為，除了數據外，政府亦要考慮一籃子大環境因素才會決定，但時間不等人，期待政府施政報告有「好消息」。梁栢賢又指，病毒變異已成常態，變異病毒愈廣泛傳播，毒性就會轉弱，只要有高疫苗接種率和有效治療藥物，並不足為懼。